«Какого цвета платье», чихающую панду и десяток мемов собрали в одной рекламе

Регистратор доменов GoDaddy прорекламировал конструктор сайтов с помощью интернет-мемов. Тридцатисекундный ролик был опубликован на канале компании на YouTube.

Лицом рекламной кампании стал популярный блогер Адам Карпентер (Adam Carpenter). По сюжету, он просыпается в постели и совершает бросок бутылки с переворотом (отсылка к Water Bottle Challenge). Затем он отправляется в душ, где окатывает себя ведром льда, как в Ice Bucket Challenge. Потом Карпентер решает выбрать себе наряд и достает из шкафа черно-синее и бело-золотое платья (отсылка к мему «Какого цвета платье»).

Далее герой отправляется на улицу и садится в машину. На протяжении всего пути его сопровождают интернет-мемы: коты на пылесосах-роботах, чихающая панда, в машине звучит песня Рика Эстли Never Gonna Give You Up. Мемами украшена комната Карпентера и его тело.

Ролик продемонстрируют во время Супербоула, который пройдет 5 февраля в Хьюстоне.