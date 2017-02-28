Бывший актер «Ералаша» предложил поискать закладки с приятными бонусами

Бывший актер юмористического киножурнала «Ералаш» Глеб Бауэр запустил социальный проект «Городские закладки», в рамках которого участники движения собираются прятать по городам России так называемые закладки с приятными бонусами. Первый ролик проекта был опубликован на одноименном YouTube-канале.

На видео Бауэр объясняет суть проекта: он прячет купюру в тысячу рублей в одном из московских фонарей, а задача подписчиков с помощью ролика отыскать закладку и получить заветный приз. «Летите сюда и забирайте ее. Косарь на халяву оставили», — резюмирует бывший актер.

Как отмечается в сообществе «Питер Online — новости Петербурга онлайн» во «ВКонтакте», помимо денег, Бауэр будет прятать билеты на музыкальные концерты и в музеи, а также другие приятные бонусы.