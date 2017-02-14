Burger King в Израиле поздравит влюбленных секс-игрушками

Сеть ресторанов быстрого питания Burger King в Израиле продает в День святого Валентина «взрослые» наборы с секс-игрушками. Об этом сообщает издание AdWeek.

В компании рассказали, что в набор для влюбленных включены два воппера, две упаковки картошки-фри, два пива и одна «романтическая игрушка для взрослых».

По словам представителей рекламного агентства, ответственного за креативную кампанию, взрослые люди тоже заслуживают комбо-наборы фастфуда с сюрпризом.

Издание отмечает, что это же агентство помогало Burger King запускать в Бразилии еще одну необычную акцию: пожилым посетителям предлагали купить два воппера по цене одного, чтобы накормить сопровождающего.

В декабре 2016 года Burger King обратился к производителю средств контрацепции Durex с предложением сделать презервативы со вкусом наггетсов. В компании предположили, что цена одной пачки с девятью презервативами может составить 69 рублей — по типу акции «9 наггетсов за 69 рублей». В Burger King подчеркнули, что «цифра 69 настраивает взрослых на определенный лад».