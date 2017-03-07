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Сестра и брат-гей сразились за внимание чистильщика бассейна в рекламе Coca-Cola

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Видео: Coca-Cola / YouTube

Компания Coca-Cola выпустила рекламный ролик, в котором показала столкновение сестры и брата в попытке завоевать внимание сексуального чистильщика бассейнов. На ролик обратило внимание издание Mashable.

Видео набрало более двух с половиной миллионов просмотров на YouTube. В нем в жаркий день девушка и юноша сначала наблюдают за работой мужчины у бассейна, а затем одновременно решают подойти к нему с бутылкой холодной газировки. В попытке обогнать соперника брат и сестра всячески мешают друг другу добраться до чистильщика.

В финале оказывается, что первой с бутылкой Coca-Cola к бассейну успела подойти их мать.

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