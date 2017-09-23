Младшая сестра Ким Кардашьян забеременела

Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян, 20-летняя Кайли Дженнер, ждет ребенка. Об этом в субботу, 23 сентября, сообщает CNN со ссылкой на источники, близкие к семье знаменитостей.

Появление на свет первенца Дженнер и ее бойфренда, 25-летнего рэпера Трэвиса Скотта, должно произойти в феврале следующего года. Отмечается, что отношения пары завязались в апреле.

По данным TMZ, Скотт сам рассказал о беременности Дженнер своим друзьям. Он уточнил, что они ждут девочку.

В июле Дженнер приняла участие в фотосессии для мексиканской версии журнала GQ. Она позировала в купальнике и нижнем белье, а также стала героиней материала издания.

Кайли Дженнер — предприниматель и фотомодель. В феврале 2016 года она начала сотрудничать с компанией Puma и стала послом бренда. В декабре того же года девушка открыла первый собственный магазин косметики. В ноябре знаменитость снялась в откровенной фотосессии и продемонстрировала на себе модели собственной линейки нижнего белья.