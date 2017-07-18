Сестра Ким Кардашьян снялась в нижнем белье для GQ

Модель и предприниматель Кайли Дженнер, младшая сестра американской телезвезды Ким Кардашьян, приняла участие в фотосессии для мексиканской версии журнала GQ. Знаменитость опубликовала кадры со съемки на свой странице в соцсети Instargam.

19-летняя Дженнер, которая позировала в купальнике и нижнем белье, также стала героиней материала издания. Один из снимков с ней появится на обложке GQ в августе. За обновлениями на странице знаменитости следят более 95,8 миллиона пользователей.

GQ @gqmexico @mrmikerosenthal A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Jul 17, 2017 at 12:33pm PDT

GQ @gqmexico @gq_germany @mrmikerosenthal A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Jul 16, 2017 at 8:09pm PDT

Съемку провел фотограф Майк Розенталь. Он также опубликовал несколько кадров со знаменитостью на своей странице в Instagram.

Кайли Дженнер — предприниматель и фотомодель. В феврале 2016 года она начала сотрудничать с компанией Puma и стала послом бренда. В декабре того же года девушка открыла первый собственный магазин косметики. В ноябре знаменитость снялась в откровенной фотосессии и продемонстрировала на себе модели собственной линейки нижнего белья.