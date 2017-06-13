Сестра Ким Кардашьян опубликовала селфи в бикини

Кайли Дженнер, сестра телезвезды Ким Кардашьян, опубликовала в приложении Snapchat селфи, для которого она снялась в бикини. Об этом пишет во вторник, 13 июня, The Daily Express.

В подписи к фотографиям Дженнер указала, что не может дождаться пополнения коллекции собственной линии нижнего белья и одежды. Известно, что вместе со своей сестрой Кендалл девушка запустила интернет-магазин.

Кайли Дженнер — предприниматель и фотомодель. В феврале 2016 года она начала сотрудничать с компанией Puma и стала послом бренда. В декабре 2016 года 19-летняя девушка открыла первый собственный магазин косметики. В ноябре знаменитость снялась в откровенной фотосессии и продемонстрировала на себе модели собственной линейки нижнего белья.