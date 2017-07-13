Фото сестры Ким Кардашьян в нижнем белье набрало два миллиона лайков

Модель и предприниматель Кайли Дженнер, младшая сестра американской телезвезды Ким Кардашьян, опубликовала на своей странице в соцсети Instagram снимок, на котором позировала в нижнем белье. Фотография набрала более двух миллионов лайков в интернете.

19-летняя Дженнер загрузила кадр 13 июля. Всего за обновлениями на странице знаменитости следят более 95,8 миллиона пользователей.

A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Jul 12, 2017 at 4:36pm PDT

Дженнер не указала в подписи к кадру имя фотографа или название издания, для которого был сделан снимок.

Кайли Дженнер — предприниматель и фотомодель. В феврале 2016 года она начала сотрудничать с компанией Puma и стала послом бренда. В декабре того же года девушка открыла первый собственный магазин косметики. В ноябре знаменитость снялась в откровенной фотосессии и продемонстрировала на себе модели собственной линейки нижнего белья.