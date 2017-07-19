Сестра Ким Кардашьян представила совместный проект Balmain и Beats by Dr Dre

Сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер снялась для рекламы коллаборации бренда аудиотехники Beats by Dr Dre и модного дома Balmain. Об этом сообщает HighSnobiety.

В коллекцию вошли закрытые наушники Studio Wireless по цене 600 долларов и более доступные вкладыши Powerbeats3 Wireless по цене 250 долларов. Обе модели — беспроводные, доступны в двух вариантах цветового решения — грязно-розовом и хаки. Креативный директор Balmain Оливье Рустен лично пригласил Дженнер для рекламы коллекции. Наушники поступили в продажу 19 июля.

Кайли Дженнер — предприниматель и фотомодель. В феврале 2016 года она начала сотрудничать с компанией Puma и стала послом бренда. В декабре того же года девушка открыла первый собственный магазин косметики. В ноябре знаменитость снялась в откровенной фотосессии и продемонстрировала на себе модели собственной линейки нижнего белья.

Pierre Balmain (с 2001 года — Balmain) — дом моды, основанный французским модельером Пьером Бальманом в Париже в 1945 году. Клиентами дома были Вивьен Ли, Жан-Поль Бельмондо, Кэтрин Хепберн, Марлен Дитрих, Брижит Бардо, Софи Лорен. Действующий креативный директор компании Оливье Рустен занимает свой пост с 2011 года.

Под брендом Beats by Dr. Dre выпускаются наушники и динамики. В 2014 году марку купила компания Apple. Сумма сделки составила 3 миллиарда долларов. В ноябре того же года в продажу поступили первые после объединения фирм наушники — беспроводные Solo2 Wireless.