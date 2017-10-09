Кто любит покрепче

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Фото: Алексей Константинов

Аромат алкоголя — нечто если не однозначно запретное, но волнующе предосудительное. Может быть, именно поэтому бархатные ноты коньяка или маскулинные аккорды виски, выдержанного в дубовых бочках, тонкий букет вина и горьковатый оттенок вермута вдохновляют парфюмеров на создание необычных композиций, которые, хотя и содержат спирт, но опьяняют только воображение.

Сухой закон и другие истории

История «алкогольных» ароматов не так продолжительна, как история собственно алкоголя, но изобилует интересными поворотами. «Парфюмеры часто посвящали ароматы популярным напиткам, а дизайнеры создавали флаконы, напоминающие бутылки и фляжки, — рассказывает Галина Анни, парфюмер и парфюмерный эксперт, создатель парфюмерного клуба Sweet Sixties. — Особенно актуальна эта тема была во время американского «Сухого закона». Так, в 1923 году парфюмер Эрнест Дальтрофф выпустил на рынок целую "ванну шампанского" — Bain de Champagne Caron. Позже виски и джин, коньяк и ром, вино и коктейли вдохновляли создателей на ароматы с опьяняющими названиями и ассоциациями: например, аромат Gin Fizz от Lubin 1955 года».

Традиция продолжилась и в наше время, когда немало известных брендов-производителей спиртного выпускают ароматы с названием своей марки: среди этих производителей есть не только европейские, но и российские бренды. У ценителей парфюмерии, в свою очередь, появляется желание внимательнее исследовать композицию и найти те самые заявленные алкогольные ноты. Причем, разумеется, запах чистого спирта в данном случае далеко не самый главный. «Ароматы алкоголя передаются в духах разнообразными способами: ассоциативными (так, можжевельник может напоминать о джине, дуб, ваниль и шоколад — о коньяке, лайм и мята — о мохито), так и использованием душистых веществ, непосредственно полученных из напитков (дистиллированных или экстрагированных из дубовых бочек, где выдерживали алкоголь)», — поясняет Галина Анни.

Пожалуй, самый распространенный прообраз «алкогольных» духов — коньяк. Прежде всего потому, что его букет сам по себе чрезвычайно богат и сложен и вызывает множество ассоциаций — от мирного вечера с бокалом у камина до сцены изысканного соблазнения при помощи шоколада с бренди. При этом специалисты отмечают, что натуральный запах чистого алкоголя можно воплотить в парфюмерной композиции разными способами, решая разные творческие задачи.

След соблазна

«Алкогольные ноты в натуральной парфюмерии можно воссоздать разными путями: попробовать имитировать яркий оттенок испаряющегося алкоголя или "след в бокале", — рассказывает Анна Зворыкина, кандидат биологических наук, ольфакторный художник, основатель марки натуральной парфюмерии Anna Zworykina Рerfumes. — Для последнего подходит много разных натуральных ароматических экстрактов: СО2, экстракты дуба, абсолюты ванили и бессмертника воздают теплый, пряный, сладко-янтарный аромат бокала, из которого уже выпит коньяк».

Эксперт отмечает, что эфирное масло коньяка — один из самых удивительных натуральных «алкогольных» ингредиентов. По ее словам, белое и зеленое эфирные масла получают во Франции, подвергая паровой дистилляции осадки из дубовых бочек, в которых выстаивал бренди. Осадки перегоняют вместе с остатками бренди, получившаяся субстанция становится парфюмерным сырьем.

Оба варианта полученных при перегонке бренди эфирных масел диффузные, летучие, с довольно резким запахом. По мнению Анны Зворыкиной, они заставляют парфюмера вспомнить не только о коньяке, но и о множестве других алкогольных напитков, особенно крепких, получаемых способом дистилляции: от самогон и джина до виски и бренди, в букете которых, кроме собственно спиртовых есть фруктовые, карамельные, леденцовые ноты. Белое эфирное масло коньяка чище и острее, в зеленом масле опытные «носы» обнаруживают оттенки оливок, твердого сыра, цедры. «С коньячными маслами интересно работать, они — почти непременный компонент "алкогольного букета" в натуральных духах», — отмечает эксперт.

Аромат обманчив

Если же речь идет не о натуральной парфюмерии, а о более привычной современному ценителю ароматов промышленной истории, то проследить происхождение алко-нот в ароматах еще сложнее: компоненты, входящие в их состав, синтетические, и их формулы понятны только химикам-специалистам в области душистых веществ. Для простоты эти формулы называют по названиям напитков. «Многие производители синтетических душистых веществ давно выпустили базы-аккорды с соответствующими названиями, — рассказывает Галина Анни. — Есть у них и шампанское, и ром, и вермут, и мерло, и виски».

А что же с самым традиционно русским, как принято считать, крепким напитком — водкой? Она тоже не обойдена вниманием парфюмеров. «Спирт и водка имеют резкий алкогольный запах, — комментирует Сергей Борисов, парфюмерный эксперт и автор ресурса Fragrantica. — Похоже пахнет, например, вещество линалоол (спирт, относящийся к терпеноидам): резко, остро, обжигающе холодно. Так пахнет лаванда и кориандр».

Глава бренда By Kilian Килиан Хеннесси и парфюмер Сидони Лансессер, его соавтор во многих проектах, приготовили всем многочисленным российским поклонникам и поклонницам бренда подарок — аромат Vodka on the Rocks, выпущенный в 2014 году. Килиан Хеннесси особо отмечал, что композиция навеяна его впечатлениями о Москве. Впрочем, парфюмерные эксперты находят, что в этом аромате букет куда более сложный и волнующий, чем в обычном «чистом продукте».

Сергей Борисов считает, что Vodka on the Rocks — «вообще не водка»: «Это свежий кориандрово-зеленый аромат, чем-то напоминает джин. Энергичный — да, холодящий — да, но гораздо более интересный с ольфакторной точки зрения, чем обычная водка». Под темным стеклом флакона Vodka on the Rocks с серебристой, как лед, пластинкой с названием плещется жидкость, сочетающая жгучие оттенки пряностей — кориандра и кардамона — с холодком альдегидов и прохладой ландыша. Именно так воздействует на вкусовые рецепторы качественная водка: сначала обжигает, потом холодит, потом согревает приятным теплом и «волнует сердце».

Материал подготовлен при поддержке Estee Lauder.

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