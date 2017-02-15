Основатель марки By Kilian отметил перспективность российского рынка парфюмерии

Основатель парфюмерной марки By Kilian Килиан Хеннесси посетил Москву для встречи с клиентами и в эксклюзивном интервью «Ленте.ру» отметил перспективность российского парфюмерного рынка.

По мнению Килиана Хеннесси, его бренд успешен на российском рынке, потому что клиенты в России ценят нишевую парфюмерию и особенно любят новые, современные ароматы: «Русские девушки очень интеллектуальны, образованы, им хочется проявлять свою индивидуальность в том числе с помощью парфюмерии. Они ценят люкс в его современном понимании».

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Килиан Хеннесси также отметил, что в России пользуются спросом оригинальные интерпретации ароматов — например, парфюмированные украшения в виде медальонов и перстней или декоративных элементов колье-чокеров и браслетов. Кроме того, клиентки используют футляры духов в качестве вечерних клатчей.

Килиан Хеннесси — основатель марки By Kilian (создана в 2007 году), внук основателя коньячного дома Hennessy. Бренд By Kilian, выпускающий парфюмерию, а также линию аксессуаров и ароматические свечи, в феврале 2016 года был приобретен компанией Estee Lauder.