Найджел Пик декорировал парфюмерный флакон видом мегаполиса

Британский дизайнер Найджел Пик оформил очередной лимитированный выпуск мужского аромата Terre d’Hermès, сообщил «Ленте.ру» представитель пресс-службы компании в понедельник, 13 января.

Пик изобразил на знаковом Flacon H, дизайн которого в свое время разработал Филипп Муке, стилизованный вид мегаполиса с высотными зданиями, среди которых, на углу условного бульвара, читается литера «H» — один из символов дома Hermès.

Аромат в оформленном Найджелом Пиком флаконе будет доступен в концентрациях туалетной воды и духов. Туалетная вода построена на горьких контрастных нотах грейпфрута и апельсина в сочетании с холодной нотой кремня, теплыми тонами перца и красных ягод. Раскрывается аромат аккордом атласского кедра. В концентрации духов добавляется нота азиатского растения шино (его запах напоминает смесь ароматов цирусовой цедры и мяты).

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Дом Hermes был основан во Франции в 1837 году шорником Тьерри Эрмесом (Thierry Hermes). Изначально специализировался на шорных изделиях — конской упряжи и седлах, в настоящее время производит аксессуары из кожи и шелка, одежду, обувь, часы, украшения, мебель, предметы интерьера и парфюмерию, в том числе нишевую линию Hermessense. В 2016 году дом выпустил новый аромат Galop d’Hermès, созданный эксклюзивным парфюмером компании Кристин Нажель.