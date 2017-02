By Kilian призвал «помнить о смерти»

Марка By Kilian, производящая селективную парфюмерию класса люкс, анонсировала аромат Black Phantom — «Memento Mori». Как сообщил «Ленте.ру» представитель бренда, он поступит в продажу в мае 2017 года.

Аромат Black Phantom — «Memento Mori» (Memento Mori в переводе с латыни — «помни о смерти») создан основателем марки Килианом Хеннесси совместно с парфюмером Сидони Лансессер. В нем смешаны ноты черного кофе, рома, сахарного тростника и яванского ветивера, а также оттенок миндаля, напоминающий аромат яда цианида.

Кроме того, в апреле 2017 года марка представит обновленные версии парфюмерных бестселлеров Good Girl Gone Bad и Straight to Heaven, White Cristal с измененными формулами: теперь эти ароматы предлагаются в версии Extreme. К цветочному Good Girl Gone Bad его создатель парфюмер Альберто Морильяс добавил нежную молочную ноту, а Straight to Heaven, White Cristal его автор Сидони Лансессер усилила тонами рома и ванили. Ароматы продаются в обновленных черно-золотых футлярах, которые можно использовать как клатчи.

Килиан Хеннесси — основатель марки By Kilian (создана в 2007 году), внук основателя коньячного дома Hennessy. Бренд By Kilian, выпускающий парфюмерию, а также линию аксессуаров и ароматические свечи, в феврале 2016 года был приобретен компанией Estee Lauder.