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05:01, 11 июня 2026Бывший СССР

Раскрыты действия ВСУ в отношении детей в Харьковской области

РИА Новости: ВСУ под кинокамеру принудительно вывозили детей из Харьковской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Украинские власти забирали детей у родителей в приграничных районах Харьковской области. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал местный житель, попросивший не указывать его имя из соображений безопасности.

Источник сообщил, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) приходили и искали детей, чтобы принудительно вывезти их из региона «под кадр, под кинокамеру». По его словам, детей забирали у семей, которые не хотели уезжать в тыловые регионы Украины и ждали российских бойцов.

«Показать, что украинские войска хорошие, а родители плохие, потому что остались в зоне боевых действий. Потом они выехали дальше, в село. Детей же надо сохранить», — заключил местный житель.

В ночь на 22 мая ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа, из-за удара пострадали более 30 человек. Президент России Владимир Путин заявил, что удары не были случайными, и поручил Минобороны России представить предложения по ответу на удары противника.

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