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05:04, 11 июня 2026Мир

В Китае семь человек погибли и 17 пострадали в результате взрыва

Xinhua: В Китае семь человек погибли и 17 пострадали в результате взрыва

Фото: Lang Bingbing / Globallookpress.com

В Китае как минимум семь человек погибли и 17 пострадали в результате взрыва. Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на полицию.

Чрезвычайное происшествие случилось в ночь на 11 июня уезде Синъань городского округа Гуйлинь Гуанси-Чжуанского автономного района.

Следствие предварительно исключило взрыв бытового газа. Причины произошедшего расследуются.

Ранее сообщалось, что в Китае десятки людей погибли после мощного взрыва на угольной шахте. Взрыв газа произошел на угольной шахте «Люшэньюй» в пятницу 22 мая, когда в шахте находились 247 рабочих.

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