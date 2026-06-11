В Китае семь человек погибли и 17 пострадали в результате взрыва

Xinhua: В Китае семь человек погибли и 17 пострадали в результате взрыва

В Китае как минимум семь человек погибли и 17 пострадали в результате взрыва. Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на полицию.

Чрезвычайное происшествие случилось в ночь на 11 июня уезде Синъань городского округа Гуйлинь Гуанси-Чжуанского автономного района.

Следствие предварительно исключило взрыв бытового газа. Причины произошедшего расследуются.

Ранее сообщалось, что в Китае десятки людей погибли после мощного взрыва на угольной шахте. Взрыв газа произошел на угольной шахте «Люшэньюй» в пятницу 22 мая, когда в шахте находились 247 рабочих.