В Китае семь человек погибли и 17 пострадали в результате взрыва

В Китае как минимум семь человек погибли и 17 пострадали в результате взрыва. Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на полицию.
Чрезвычайное происшествие случилось в ночь на 11 июня уезде Синъань городского округа Гуйлинь Гуанси-Чжуанского автономного района.
Следствие предварительно исключило взрыв бытового газа. Причины произошедшего расследуются.
Ранее сообщалось, что в Китае десятки людей погибли после мощного взрыва на угольной шахте. Взрыв газа произошел на угольной шахте «Люшэньюй» в пятницу 22 мая, когда в шахте находились 247 рабочих.