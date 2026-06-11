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04:45, 11 июня 2026Мир

В ЕС забили тревогу из-за отчаяния Каллас

Христофору: Идея Каллас о рабочей группе по переговорам с Россией говорит об ее отчаянии
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Кая Каллас

Кая Каллас. Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала прокомментировал инициативу главы европейской дипломатии Кайи Каллас о создании рабочей группы для переговоров по Украине.

По его мнению, это предложение свидетельствует о паническом положении политика.

«Наша храбрая Кая, еще вчера разрушавшая российскую экономику 21-м пакетом санкций, сейчас в панике ищет того, кто будет говорить с Россией. Она в отчаянии или с ней что-то не так? Что такого изменилось за день?» — задался вопросом журналист.

Он отметил, что резкая смена риторики Каллас вызывает недоумение у европейских политиков, поскольку она сама была одним из главных инициаторов антироссийских санкций. «Кирпичик за кирпичиком, и система рухнет. Кажется, Кая и правда была права. Ошибка лишь в том, что это не Россия, а её же собственная власть», — иронично добавил Христофору.

Ранее Кая Каллас заявила, что евроинституты могли бы сформировать рабочую группу для участия в переговорном процессе по Украине. Она уточнила, что в состав такой группы должны войти люди, хорошо знающие Россию.

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