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Из жизни
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05:00, 11 июня 2026Из жизни

Мать ученика раскрыла его роман с сотрудницей школы во время семейной поездки

В США мать 16-летнего ученика раскрыла его роман с сотрудницей школы
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Zhuravlev Andrey / Shutterstock / Fotodom

Стали известны подробности романа 16-летнего ученика и 55-летней сотрудницы школьной администрации в США. Об этом сообщает People.

55-летнюю Аманду Кац арестовали 2 июня в городе Розуэлл. Ее неподобающие отношения со школьником раскрыла мать жертвы.

Как выяснилось, 14 февраля семья ученика и Кац отправились в поездку. Во время нее мать получила доступ к телефону сына и обнаружила переписку интимного характера со взрослой женщиной.

По словам коллег, Кац вернулась из той поездки в маниакальном состоянии. Она жаловалась им, что мать ее бойфренда выступает против их отношений. Тогда сотрудники школы не знали, что речь идет о несовершеннолетнем мальчике.

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В переписке Кац и подросток обсуждали многочисленные сексуальные взаимодействия, необходимость держать их роман в секрете и возможную совместную жизнь. Так, женщина предлагала ученику переехать к ней после окончания школы и обещала его обеспечивать.

«Я не могу перестать смотреть на тебя и, конечно, держать руки при себе», — писала она. — Я без ума от тебя. Я не могу находиться рядом с тобой». Ей грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в США учительница совратила двоих приемных сыновей и неоднократно насиловала одного из них. Примечательно, что она была известной активисткой, борющейся за права сирот и приемных детей.

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