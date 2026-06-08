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04:56, 8 июня 2026Из жизни

Учительница два месяца насиловала ученика и собралась сбежать с ним в другую страну

В США учительница совратила 16-летнего школьника и собралась сбежать с ним в Мексику
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Just dance / Shutterstock / Fotodom  

В США арестовали учительницу из штата Джорджия, которая совратила ученика и собиралась сбежать с ним в Мексику. Об этом пишет Daily Star.

55-летнюю Аманду Кац арестовали 2 июня в городе Розуэлл. Расследование началось в феврале, когда мать 16-летнего подростка обнаружила его откровенную переписку с учительницей. По данным полиции, Кац впервые занялась сексом со школьником на новогодних праздниках. Затем она на протяжении двух месяцев регулярно насиловала его в своей машине.

Также оказалось, что Кац подружилась с семьей своей жертвы и была репетитором его младшего брата. Она регулярно дарила подарки родным подростка и даже снимала для них дом в лесу на праздники. Следователи также выяснили, что незадолго до разоблачения учительница собралась сбежать со школьником в другую страну. Кац разработала план, по которому подросток должен был сдать выпускные экзамены экстерном, а затем уехать вместе с ней в Мексику.

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Если женщину признают виновной по всем статьям, ей может грозить до 20 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что учительницу из американского штата Род-Айленд обвинили в домогательствах к школьнику. Женщина начала флиртовать с подростком еще в 2023 году.

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