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Из жизни
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05:00, 9 июня 2026Из жизни

Боровшаяся за права сирот учительница несколько месяцев насиловала приемного сына

В США 35-летняя учительница совратила двух подростков
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: hxdbzxy / Shutterstock / Fotodom

В США учительница из штата Вашингтон совратила двоих приемных сыновей и неоднократно изнасиловала одного из них. Об этом сообщает Daily Star.

35-летнюю Эмбер Суэйн из города Ньюпорт арестовали 2 июня. Женщина работала в местной школе и была известной активисткой, борющейся за права сирот и приемных детей. Кроме того, она сама усыновила двоих подростков. Расследование началось в конце мая, когда у полиции появилась информация о возможном сексуальном насилии со стороны Суэйн по отношению к приемным сыновьям.

Во время беседы с сотрудниками полиции 18-летний пострадавший рассказал, что женщина много раз занималась с ним сексом. Последний подобный эпизод произошел за два дня до допроса. Второй приемный сын женщины заявил, что она легла спать вместе с ним и домогалась, но он сумел пресечь это. Первый пострадавший также сказал, что женщина насиловала его несколько месяцев, а домогательства начались до того, как ему исполнилось 18 лет.

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Следователи обнаружили переписку Суэйн с подростками, которая носила явно откровенный характер. Сначала женщина отрицала все обвинения, но после предъявления переписки заявила, что один раз переспала с первым подростком в феврале, уже после того, как ему исполнилось 18 лет. Суэйн обвинили в двух случаях инцеста и сексуальных домогательствах к несовершеннолетнему. Если женщину признают виновной по всем эпизодам, ей может грозить 20 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в США арестовали учительницу из штата Джорджия, которая совратила ученика. Женщина собиралась сбежать с подростком в Мексику.

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