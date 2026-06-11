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Забота о себе
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05:00, 11 июня 2026Забота о себе

Секс-работница сообщила о неожиданной просьбе мужчин с маленькими пенисами

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: AstroStar / Shutterstock / Fotodom

Секс-работница Мелисса Тодд сообщила о регулярной просьбе мужчин с маленькими пенисами, ставшей для нее неожиданной. Своим опытом она поделилась в колонке для издания Metro.

По словам Тодд, клиенты регулярно присылают ей фотографии своих гениталий и просят посмеяться над ними — они платят за видео, в которых женщина с подругами высмеивает их половой орган. «Любопытно, что пенис может быть даже не особенно мал. Не такой уж и огромный, но вполне приличный», — рассказала она. Также мужчины часто просят сказать им, что их пенисы не смогли бы удовлетворить Тодд, что секс с ними был бы пустой тратой времени, что они «жалкие, никчемные, недостойные мужчины».

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Эскортница отметила, что такой формат сексуального унижения ей не нравится. Она беспокоится, что подобный фетиш подпитывает стереотип, что люди с большими пенисами имеют право на большую власть над другими. «На самом деле, у самых влиятельных людей, которых я знаю, крошечные члены», — призналась она.

Ранее эскортница рассказала, как впервые в своей карьере встретилась с необычным фетишем, ради которого ей пришлось наесться чеснока. По ее словам, клиент испытывал сексуальное возбуждение, сталкиваясь с метеоризмом.

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