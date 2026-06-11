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04:33, 11 июня 2026Мир

США завершили нанесение ударов по Ирану

CENTCOM: ВС США завершили нанесение ударов по Ирану
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Вооруженные силы США завершили нанесение ударов по Ирану. Об этом заявило Центральное командование американских ВС в соцсети X.

«Силы CENTCOM завершили нанесение дополнительных ударов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что целями атак стали системы связи, средства противовоздушной обороны (ПВО) и разведывательные системы Ирана.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы США и Ирана ведут бои на море в районе Персидского залива. Об этом заявило иранское агентство Mehr.

Вооруженные силы США начали наносить по целям в Иране дополнительные удары в ночь на 11 июня. Центральное командование (CENTCOM) заявило, что они осуществляются в целях самообороны.

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