CENTCOM: ВС США завершили нанесение ударов по Ирану

Вооруженные силы США завершили нанесение ударов по Ирану. Об этом заявило Центральное командование американских ВС в соцсети X.

«Силы CENTCOM завершили нанесение дополнительных ударов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что целями атак стали системы связи, средства противовоздушной обороны (ПВО) и разведывательные системы Ирана.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы США и Ирана ведут бои на море в районе Персидского залива. Об этом заявило иранское агентство Mehr.

Вооруженные силы США начали наносить по целям в Иране дополнительные удары в ночь на 11 июня. Центральное командование (CENTCOM) заявило, что они осуществляются в целях самообороны.

