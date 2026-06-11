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05:00, 11 июня 2026Бывший СССРЭксклюзив

Будущее армянской оппозиции описали

Политолог Мелконян: Будущее оппозиции Армении зависит от их участия в работе парламента
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: File Photo / Reuters

Будущее армянской оппозиции будет зависеть от их решения участвовать в работе парламента или не признать результаты выборов. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал научный сотрудник Института прикладных политических исследований Армении (англ. Applied Policy Research Institute of Armenia, APRI) Сергей Мелконян.

«Будущее оппозиции зависит от ее собственных решений. Она может взять полученные мандаты и войти в парламент. А может не признать итоги выборов и отказаться от парламентской работы», — заметил он.

При этом особое внимание привлекает партия «Процветающая Армения» Гагика Царукяна, которая по итогам голосования не набрала всего несколько десятков голосов для прохождения в парламент. Тем не менее вскоре после выборов Генпрокуратура страны возбудила уголовное дело против ее лидера, напомнил политолог.

Ранее Сергей Мелконян объяснил успех партии премьер-министра Армении Никола Пашиняна на выборах. По его мнению, лидер страны удачно сыграл на дилемме «мир или война».

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