Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:46, 12 июля 2025Экономика

Одна страна отреагировала на введенные Трампом пошлины

Мексика считает пошлины США несправедливыми и ведет переговоры об их отмене
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Daniel Becerril / Reuters

Правительство Мексики считает введенные США 30-процентные пошлины на ее продукцию несправедливыми и ведет переговоры об их отмене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД и Минэкономики страны.

«Мы заявили на встрече, что считаем эти меры несправедливыми и не согласны с ними», — сказано в заявлении ведомств по итогам переговоров в Вашингтоне.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что с 1 августа Соединенные Штаты вводят 30-процентные пошлины на товары из Европейского союза и Мексики. Он добавил, что если европейские или мексиканские власти решат ответить собственными тарифами, США прибавят величину этих тарифов к своим пошлинам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Одна страна отреагировала на введенные Трампом пошлины

    Молния ударила в Останкинскую башню в Москве и попала на видео

    В России объяснили намерение Трампа ввести пошлины для Евросоюза

    Напавший на школьниц подросток объяснил свой поступок

    Крыша здания едва не улетела во время урагана в Москве и попала на видео

    Роднина назвала преимущество жизни в США

    Дуа Липа снялась в блестящем бюстгальтере

    В Иране опровергли сообщения о призыве Путина по ядерной сделке

    На Москву обрушилась гроза с ливнем

    Кличко заявил об угрозе демократии на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости