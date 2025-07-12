Одна страна отреагировала на введенные Трампом пошлины

Мексика считает пошлины США несправедливыми и ведет переговоры об их отмене

Правительство Мексики считает введенные США 30-процентные пошлины на ее продукцию несправедливыми и ведет переговоры об их отмене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД и Минэкономики страны.

«Мы заявили на встрече, что считаем эти меры несправедливыми и не согласны с ними», — сказано в заявлении ведомств по итогам переговоров в Вашингтоне.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что с 1 августа Соединенные Штаты вводят 30-процентные пошлины на товары из Европейского союза и Мексики. Он добавил, что если европейские или мексиканские власти решат ответить собственными тарифами, США прибавят величину этих тарифов к своим пошлинам.