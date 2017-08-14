Килиан Хеннеси вдохновился портретом Адели Блох-Бауэр

Марка Kilian, производящая селективную парфюмерию класса люкс, анонсировала выпуск новой коллекции ароматов. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 14 августа. Источником вдохновения для парфюмеров послужило золото и произведения австрийского художника Густава Климта.

«Я хотел создать игру контрастов между тенью и светом, чтобы выразить идею сочетания добра и зла в нашем естестве, и что внутри света, как и внутри тьмы, существует несметное количество граней», — рассказал парфюмер Килиан Хеннесси и подчеркнул, что хотел отразить эту двойственность в ароматах.

В коллекцию вошло два парфюма. Первый — Womаn in gold, вдохновленный портретом Адели Блох-Бауэр. В нем чувствуются ноты бергамота, ванили и пачули. Вторая новинка — Gold Knight — мужской аромат с добавлением аниса и меда.

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Килиан Хеннесси — основатель марки By Kilian (создана в 2007 году), внук основателя коньячного дома Hennessy. Бренд By Kilian, выпускающий парфюмерию, а также линию аксессуаров и ароматические свечи, в феврале 2016 года был приобретен компанией Estee Lauder.