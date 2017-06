Пахнуть вкусно

Детское, грамматически неправильное выражение «вкусно пахнуть» запускает в человеческой памяти первые манящие воспоминания о конфетах, варенье, леденцах и шоколадках, сиропах и сахарной вате. Многие из тех, кто в детстве злоупотреблял этими сладостями, подрастая, садятся на строгую диету и ведут здоровый образ жизни, однако тайные мечты делают свое дело: стройные девушки и подтянутые дамы покупают духи с запахом пралине и пирожных.

«Мода — это мечты, которые хорошо продаются. Если взглянуть, что покупают, — увидим срез представлений о рае на земле (разумеется, недостижимом), — говорит Анна Зворыкина, кандидат биологических наук, ольфакторный художник, основатель марки натуральной парфюмерии Anna Zworykina Рerfumes. — Сейчас, во времена одержимости снижением массы тела, недостижимый рай — бесконечная пустыня из сахарного песка, над которой всходят и заходят светила из разноцветных леденцов».

Причем мода на ароматы-сладости (или «гурманские», как их сейчас называют) отнюдь не нова: ей уже четверть века. Ставший для своего времени революционным Angel Thierry Mugler (1992) первым задал «вкусный» парфюмерный тренд на карамель, сахарную вату, мед, шоколад, фрукты и ягоды. Дальше — больше: тренд ширился и развивался. «В "съедобной" теме бывают разные поветрия: модные духи пахнут то шоколадным ганашем и пралине, то ромом и коньяком, то сгущенным молоком и ирисками, то марципаном и пряностями, то засахаренными фруктами и крем-брюле, и у нее есть как горячие поклонники, любящие десерты без калорий, так и не менее страстные противники, гневно отвергающие "весь этот сахар"», — отмечает Галина Анни, парфюмер и парфюмерный эксперт, создательница парфюмерного клуба Sweet Sixties.

Аромат Black Phantom Memento Mori, By Kilian Фото: By Kilian 1 /4

Чем же на самом деле пахнут «конфетные» духи, например, новинка By Kilian — аромат Black Phantom Memento Mori? Специалисты обнаруживают в нем ноты темного шоколада, сахарного тростника, кофе, миндаля и карамели. «Сахарность» еще со времен Angel обеспечивало соединение под названием этилмальтол с приторно-карамельным запахом с оттенком клубники.

Этилмальтол изобрели задолго до Angel, но, поскольку запах кондитерского магазина или кофейни для сладкоежек в парфюмерии тридцать лет назад отнюдь не котировался, его избегали. Как оказалось — зря: первый же эксперимент с большой дозой этилмальтола у покупателей пошел на ура. «В некоторых современных ароматах этилмальтола почти в 10 раз больше, чем в Angel, и никто уже особо не пытается его замаскировать, — отмечает Матвей Юдов, химик и специалист в области душистых веществ. — Мало того, этилмальтол сейчас по умолчанию добавляется и в состав мужских ароматов, особенно фужерного направления». Эксперт отмечает, что существуют (хотя используются значительно реже) и другие парфюмерные материалы с ароматом сладостей: циклотен, вещество с запахом кленового сиропа, левистамель, пахнущий лакрицей, и абсолют меда (с химической точки зрения это сложные эфиры фенилуксусной кислоты). Ноты меда, оттененные ванилью и тмином, отчетливо чувствуются в аромате Light My Fire от By Kilian.

Самая, пожалуй, благородная и «дорогая» парфюмерная сладость — это шоколад. Его букет далеко не исчерпывается «сахарными возможностями» этилмальтола. «Помимо гурманской сладкой ноты и ванили, в нем есть очень ощутимый анимальный аспект, чем-то похожий на кастореум (производное бобровой струи) и цибетин (производное секрета цивет), — отмечает Матвей Юдов. — В чистом виде эти вещества очень агрессивно пахнут, но без них реалистичного шоколада не сделать». В том, что шоколад не так уж прост, с Матвеем Юдовым согласна и Анна Зворыкина: «Абсолют какао-бобов совершенно не сладкий, а бархатистый, темный, с лесным оттенком аромат. Абсолют ванили имеет массу нюансов: от древесных до кожаных».

Аромат Light My Fire, By Kilian Фото: By Kilian 1 /3

Однако современная гурманская тема не исчерпывается и шоколадом. Сергей Борисов, парфюмерный эксперт и автор ресурса Fragrantica, рассказывает: «На выставке BeautyWorld Middle East Dubai 2017 я был свидетелем, как парфюмеры ищут новые направления «съедобности». Это хрустящая свежая зелень и овощи, это фрукты и соки, это лактоны («молочные» и «сливочные» ноты) и бобы тонка, это смеси пряностей. Конфеты, сахарная вата, карамельки были первыми и они останутся — в каком-то виде, потому что это прямое указание на детскую память сладкоежек», — подчеркивает специалист. В том же ряду ноты раскаленной солнцем помидорной зелени и морковного семени, появившиеся в последние годы в ароматах нескольких марок. Анна Зворыкина также обращает особое внимание на тона пряностей, плодов и варенья из них в современных ароматах. Фруктовые ноты (белый персик, черная смородина) читаются в аромате Flower of Immortality от By Kilian, к ним прибавляется кокос и слива в Liaisons Dangereuses, а Good Girl Gone Bad той же марки содержит лактоны.

«Новые гурманские духи не всегда «про сладкое», — подтверждает Галина Анни. — Ноты кардамона, корицы, кофе, перца, несладкой ванили, ярких цитрусов, алкоголя будоражат наши рецепторы и придают пикантности древесным, цветочным, восточным ароматам». В килиановском Lemon in Zest легко ощутить ноты цитрусовых, бренди и ванили, в его же Straight to Heaven Extreme — снова бренди и ваниль в сочетании с мускатным орехом и сухофруктами. «Мне больше всего нравится антикондитерские толкования десертных тем, — говорит Анна Зворыкина. — Например, мои духи My Vanilla — не про сладости, а про морское путешествие на корабле, который перевозит специи».

Не исключено, что, если «гурманский тренд» будет развиваться, среди парфюманов найдутся те, кто оценит запах грибов и свежего бифштекса тартар. Вкусы искушенных ценителей ароматов сложны и небанальны, а парфюмеры, стремясь, с одной стороны, к реализации своих творческих замыслов, с другой — к успеху у покупателей и рентабельности, наверняка смогут придумать композиции, в которых такие ноты окажутся уместны.