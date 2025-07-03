Заместитель главкома ВМФ России погиб в курском приграничье. ВСУ нанесли ракетный удар по штабу с офицерами

Замглавкома ВМФ Михаил Гудков погиб в Курской области при ударе по штабу

Герой России, заместитель главнокомандующего Военно-морского флота (ВМФ) России и бывший командир 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Михаил Гудков погиб в курском приграничье. О случившемся сообщили военкоры, информацию позднее подтвердил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

По словам чиновника, военный погиб, выполняя долг офицера вместе со своими однополчанами. Вместе с командиром погиб его товарищ Нариман Шихалиев. «Настоящие морпехи, настоящие офицеры», — написал Кожемяко.

Минобороны также подтвердило гибель генерал-майора. Там указали, что Герой России погиб 2 июля во время боевой работы в одном из приграничных районов Курской области.

Сообщение о гибели Гудкова до этого появилось в Telegram-канале «Северный канал», связанном с группировкой войск «Север». Авторы поста признали, что «часто были к нему несправедливы», но только позднее осознали, что «он настоящий, он действительно Герой России».

Встреча Михаила Гудкова (слева) и Олега Кожемяко (справа) Кадр: Telegram-канал «Кожемяко | официально»

Что известно о гибели генерала

Как пишет aif.ru, заместитель главкома ВМФ погиб при исполнении служебных обязанностей в приграничье. Он находился на переднем крае, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по полевому штабу морпехов несколько ракет. В этот момент на полевом пункте управления находился Гудков.

Уточняется, что по полевому пункту управления было выпущено не менее четырех ракет. По неофициальным данным, расположение штаба частей морской пехоты было раскрыто радиоразведкой противника.

Гудков должен был участвовать в реформе сил морской пехоты

Aif.ru указывает, что Гудков на занимаемом посту курировал все береговые войска и подразделения морской пехоты ВМФ. Командование Вооруженных сил планировало использовать боевой опыт военного в ходе реформы сил морской пехоты. По задумке руководства, от бригадной организации частей предполагалось вернуться к дивизионной — на базе бригад в стране планировали создать дивизии морской пехоты, оснастив их тяжелым вооружением и авиацией.

Звание Героя России Гудков получил в 2023 году будучи командиром 155-й бригады морской пехоты. В 2024 году ему присвоили звание генерал-майора и наградили именным оружием. Заместителем главнокомандующего ВМФ он стал в марте этого года. О назначении объявил президент Владимир Путин на борту атомного подводного крейсера «Архангельск».

То, чего добился генерал-майор Гудков, должно тиражироваться и на другие подразделения Вооруженных сил, и прежде всего, конечно, подразделения морской пехоты, которая в целом воюет отлично и относится, без всякого преувеличения, к элите Вооруженных сил Владимир Путин президент России

Путин присвоил 155-й бригаде морпехов почетное наименование «Курская»

Путин 5 февраля принял в Кремле временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна. Тот передал просьбу командования и личного состава рассмотреть возможность присвоить им почетное наименование.

После прорыва ВСУ в курское приграничье морпехи более полугода держали оборону в ожесточенных боях, а их штурмовые группы первыми входили в занятые противником населенные пункты, прокладывая путь к границе. «Наша 155-я бригада — первая в современной истории, получившая почетное наименование "Курская". Такого не было со времен Великой Отечественной войны», — делились офицеры с «Лентой.ру». Кроме того, они стали единственной бригадой, удостоенной сразу двух орденов — Жукова и Суворова.