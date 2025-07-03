Стало известно о гибели заместителя главкома ВМФ России в боях под Курском

Кожемяко: В боях под Курском погиб заместитель главкома ВМФ России Гудков

Гвардии генерал-майор, Герой России, заместитель главнокомандующего Военно-морского флота (ВМФ) России Михаил Гудков погиб в боях под Курском. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Он отметил, что вместе с командиром пал и его товарищ и офицер Нариман Шихалиев. Приморский губернатор пояснил, что много общался с Гудковым. «Это был сильный духом воин, который не представлял себя нигде, кроме флота», — подчеркнул он в посте.

Кожемяко выразил соболезнования родственникам российских офицеров. В Минобороны произошедшее пока не комментировали.

Как пишет «АиФ Приморье», 1 июля по полевому штабу морпехов было выпущено несколько ракет. В этот момент на полевом пункте управления находился заместитель командующего ВМФ России.

Гудкова назначили заместителем главнокомандующего ВМФ России в марте этого года. До этого он возглавлял 155-ю бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота, отличившуюся в ходе специальной военной операции.

Ранее стало известно, что командир батальона «Курские витязи» Иван Крутиков получил смертельное ранение во время боев за населенный пункт Суджа в Курской области.