Стало известно о смерти командира батальона «Курские витязи» в боях за Суджу

Депутат Гулиев сообщил о смерти командира батальона «Курские витязи» Крутикова

Командир батальона «Курские витязи» Иван Крутиков получил смертельное ранение во время боев за населенный пункт Суджа в Курской области. Об этом сообщил депутат Курской областной думы Дмитрий Гулиев во «ВКонтакте».

Как стало известно парламентарию, Крутикова не стало 12 марта. Гулиев подчеркнул, что командир был гордостью Курской области.

Кроме того, депутат опубликовал фото Крутикова, спящего в военной форме на нескольких рюкзаках. «Последнее фото Ивана, отдых перед штурмом»,— говорится в подписи к снимку.

Известно, что командир до вторжения украинских военных в Курскую область руководил детским боксерским клубом «Витязь».

Летом 2024 года Крутиков поселил в залах своего заведения беженцев. Тогда же все тренеры «Витязя» подписали контракт на военную службу.

Минобороны России 13 марта объявило об освобождении Суджи.