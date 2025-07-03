Азербайджан дал России доступ к задержанным россиянам

В Баку согласовали доступ консульских сотрудников России к задержанным гражданам

Азербайджан согласовал доступ консульских сотрудников России к 13 задержанным гражданам. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел страны Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Согласован доступ консульских сотрудников к 13 задержанным в Азербайджане гражданам России», — сообщила она. О том, как проходило согласование и когда состоится встреча визит, Захарова не уточнила.

Дипломатический скандал между Россией и Азербайджаном на фоне охлаждений отношений двух стран начался в конце июня после задержания в Екатеринбурге граждан кавказской республики. За этим последовала череда задержаний в двух странах.

Ранее стало известно, что задержанные в Азербайджане по подозрению в наркоторговле россияне явились в зал суда со следами побоев. На их лицах заметили ссадины и крупные гематомы.