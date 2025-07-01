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20:36, 1 июля 2025Бывший СССР

На лицах задержанных в Азербайджане россиян заметили следы побоев

Опубликованы фото задержанных в Азербайджане россиян после жесткого задержания
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Telegram-канал «Minval — LIVE»

Лица задержанных по подозрению в якобы наркоторговле в Азербайджане россиян оказались избиты. Об этом свидетельствуют фото из зала суда, опубликованные азербайджанским изданием Minval в Telegram-канале.

Издание опубликовало фото задержанных граждан России из зала заседаний Сабаильского районного суда, где в настоящий момент решается вопрос о мере пресечения. На лицах россиян видны следы жесткого задержания.

Днем 1 июля азербайджанское агентство Report заявило о задержании россиян по подозрению в наркоторговле. Официальные ресурсы МВД Азербайджана не публиковали сообщения по поводу настоящего задержания.

Позднее издание E1.ru раскрыло личность одного из задержанных — 35-летнего программиста из Екатеринбурга, гражданина России Александра Вайсеро. Вайсеро родился и вырос в Екатеринбурге, в начале июня он прибыл в Баку с другом из Узбекистана и планировал отдохнуть в Азербайджане несколько недель.

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