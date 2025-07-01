В Азербайджане заявили о задержании россиян по подозрению в наркоторговле

Report: В Азербайджане задержаны граждане РФ по подозрению в наркоторговле

В Азербайджане были задержаны граждане России по подозрению в наркоторговле. Об этом пишет местное агентство Report.

На представленных фото видно, как сотрудники полиции задерживают группу лиц, утверждая, что они являются гражданами России.

Официальные ресурсы МВД не публиковали сообщения по поводу настоящего задержания.

Новый дипломатический скандал между Россией и Азербайджаном начался после задержания 29 июня в Екатеринбурге граждан страны. По версии следствия, задержанные могли быть причастны к серии убийств в Екатеринбурге в 2000-е годы. Двое основных подозреваемых — братья Зиеддин и Гусейн Сафаровы — скончались после задержания из-за острой коронарной недостаточности, сообщают правоохранительные органы.

Позже Минкультуры Азербайджана отменило все культурные мероприятия по линии государственных и частных учреждений России. 30 июня азербайджанская полиция остановила работу российского агентства Sputnik в Баку.

