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19:56, 1 июля 2025Бывший СССР

Стало известно о задержании еще одного россиянина в Азербайджане

E1.ru: В Азербайджане задержали 35-летнего программиста из России Вайсеро
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал «E1.RU | Новости Екатеринбурга»

Власти Азербайджана задержали 30 июня 35-летнего программиста из Екатеринбурга, гражданина России Александра Вайсеро. Об этом сообщает E1.ru в своем Telegram-канале со ссылкой на его родственников.

«В новостях я нашла видео и обвинения, он там больше всех избитый! У него есть травма ноги, а его заставили ходить гуськом», — рассказала невеста задержанного Полина.

Как сообщается, Вайсеро родился и вырос в Екатеринбурге, в начале июня он прибыл в Баку с другом из Узбекистана и планировал отдохнуть в Азербайджане несколько недель. Также к россиянину должна была присоединиться его невеста. Екатеринбуржец работал программистом и занимался разработкой сайтов, подробностей о его работе не сообщается.

Ранее пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде высказал позицию по задержаниям российских журналистов. По его словам, посол республики Рахман Мустафаев при посещении МИД России подчеркнул, что «оснований для недовольства российской стороны нет».

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