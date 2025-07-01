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17:47, 1 июля 2025Бывший СССР

Азербайджан высказал позицию по задержаниям российских журналистов

В Азербайджане заявили, что задержания журналистов из РФ полностью оправданны
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал «RT на русском»

Задержания российских журналистов издания «Sputnik Азербайджан» в Баку полностью соответствуют закону. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана Айхан Гаджизаде, передает сайт МИД.

По его словам, действия правоохранительных органов республики «полностью соответствуют законодательству и международным обязательствам страны». Он добавил, что посол Азербайджана Рахман Мустафаев, при посещении МИД России подчеркнул, что «оснований для недовольства российской стороны нет».

Ранее Хатаинский районный суд Азербайджана вынес решение об аресте задержанных журналистов «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и Евгения Белоусова. Они приговорены к четырем месяцам предварительного заключения.

До этого Мустафаев вручил России ноту протеста во время своего последнего визита в МИД РФ. Таким образом Азербайджан обвинил российские правоохранительные органы в насильственных действиях, направленных на граждан республики.

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