Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:10, 1 июля 2025Бывший СССР

Посол Азербайджана вручил России ноту протеста

Посол Азербайджана Мустафаев вручил МИД России ноту протеста
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Посол Азербайджана Рахман Мустафаев вручил России ноту протеста во время своего последнего визита в МИД РФ. Об этом сообщает МИД Азербайджана на своем сайте.

Сообщается также, что нота вручена «в связи с серьезным нарушением закона в Екатеринбурге». Ведомство обвинило российские правоохранительные органы в насильственных действиях, направленных на граждан республики.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил, что когда российские правоохранительные органы пресекают деятельность различных ОПГ, в которых находятся граждане России, азербайджанцы по национальности, вызывается всплеск недовольства у азербайджанских представителей власти.

До этого заместитель директора четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Дмитрий Масюк сообщил, что «отдельные силы» пытаются повлиять на двусторонние отношения России и Азербайджана и рассорить страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский поговорил с Алиевым на фоне конфликта с Россией

    Открыта удивительная польза кишечных бактерий

    Отцом изнасилованного в детском лагере 10-летнего мальчика оказался участник СВО

    Еще одна сестра Ким Кардашьян неожиданно раскрыла правду о пластике

    Азербайджан высказал позицию по задержаниям российских журналистов

    Роман Ротенберг нашел новую работу

    В России отреагировали на слова канцлера ФРГ о ядерном зонтике Европы

    В Дании решили призывать в армию женщин

    Россиянка при помощи каната переместила зубами трехтонный автомобиль и побила рекорд

    Ставки по вкладам в России упали еще сильнее

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости