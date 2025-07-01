В России отреагировали на заявление Баку о телах умерших в Екатеринбурге мужчин

Водолацкий — о задержании азербайджанцев: У преступления нет национальности

У преступления нет национальности, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировал на озвученные Минздравом Азербайджана результаты экспертизы тел двух умерших в Екатеринбурге граждан республики.

«Когда наши правоохранительные органы пресекают деятельность различных ОПГ, в котором находятся граждане России, азербайджанцы по национальности, это вызывается всплеск недовольства у азербайджанских представителей власти. Но если бы на территории любого города Азербайджана была преступная структура из граждан Азербайджана русской национальности, то они бы положили конец деятельности этой структуры. Наша сторона никаких бы не высказывала упреков, потому что они преступники», — отметил Водолацкий.

У преступления нет национальности Виктор Водолацкий первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ

Ранее в Минздраве Азербайджана сообщили результаты экспертизы тел двух ранее задержанных в Екатеринбурге мужчин. Сообщается о зафиксированных телесных повреждениях: перелом носа, а также гематомы на лице и теле.

Дипломатический скандал между Москвой и Баку начался 29 июня после задержания в Екатеринбурге граждан республики по причине возможной причастности к серии убийств в 2000-е годы. Двое основных подозреваемых — братья Зиеддин и Гусейн Сафаровы — умерли после задержания. По версии следствия, смерть наступила из-за острой коронарной недостаточности.