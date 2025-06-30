«Все согласовано с руководством страны». Азербайджан начал информационную кампанию против России. В чем причина конфликта?

Историк Притчин: Информационная кампания против России согласована с Баку

Со стороны Азербайджана продолжается серия недружественных шагов в отношении России: МИД республики вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волоковых, были отменены все культурные мероприятия по линии Москвы, офис «Sputnik Азербайджан» заблокировали сотрудники полиции, а позже появилась информация о том, что силовики задержали двоих агентов ФСБ, якобы работавших в информационном агентстве под прикрытием.

Поводом для таких действий со стороны Баку стали задержания представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге. Как сообщили российские правоохранители, их подозревают в уголовных преступлениях, совершенных более десяти лет назад.

В Азербайджане началась информационная кампания против России

После обострения конфликта между Баку и Москвой в Азербайджане началась информационная кампания против России. В частности, обвинения в адрес Кремля высказал ведущий государственного телеканала AzTV. Он заявил, якобы Москва привыкла к «господству над другими народами» и всегда воспринимала их как «людей второго сорта».

Вид на посольство России в Баку. Фото: Егор Алеев / ТАСС

По его словам, такое отношение сохранялось как в царские, так и в советские времена. Он также обвинил Россию в сталинских репрессиях и «оккупации земель Азербайджана».

Кроме того, против России выступил азербайджанский журналист Афган Мухтарлы, призвав сжечь посольство России на фоне задержаний участников этнической преступной группы в Екатеринбурге. По его словам, российские силовики во время рейда якобы убили пятерых азербайджанцев.

Пятеро наших соотечественников были убиты, но посольство России не было сожжено. Нации, уважающие самих себя, не оставили бы камня на камне от этого посольства Афган Мухтарлы журналист

При этом ранее азербайджанские власти заявили о двух погибших в результате действий полиции в Свердловской области. Кроме того, по данным Баку, несколько человек получили ранения в результате произошедшего.

Отношения Москвы и Баку осложнились после крушения самолета «Азербайджанских авиалиний»

Как рассказал заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин, информационная кампания против России отчасти отражает настроения политического руководства республики в отношении Москвы.

Азербайджан — страна достаточно хорошо управляемая, и любые оценки внешнеполитические, внутриполитические, звучащие на центральных каналах, они, конечно же, согласованы с руководством страны Станислав Притчин старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН

Эксперт подчеркнул, что последние полгода Москва и Баку находятся в острой фазе конфликта, который начался после крушения самолета «Азербайджанских авиалиний» в Актау. При этом, по мнению Притчина, в настоящий момент идет постепенное ухудшение отношений между странами.

В Баку заявили о задержании двух агентов ФСБ

В понедельник, 30 июня, в офис агентства «Sputnik Азербайджан» пришли сотрудники полиции. Они взяли под контроль здание, заблокировав редакцию.

Кроме того, силовики отказались допускать российских дипломатов до встречи с журналистами. Как сообщила Захарова, Баку не предоставил информацию о причинах таких действий, а МИД, МВД и Служба государственной безопасности Азербайджана не ответили российскому дипведомству на вопросы о происходящем.

Впоследствии азербайджанское агентство APA со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило о задержании двух агентов ФСБ под прикрытием, якобы работавших в российском информагентстве. При этом Баку пока официально не комментировал произошедшее.

Поводом к очередному обострению стало задержание членов азербайджанской преступной группировки в Екатеринбурге

В субботу, 28 июня, российские силовики задержали членов этнической преступной группы, которых подозревают в причастности к убийствам и покушениям на убийство более чем десятилетней давности. Так, по данным СУ СК по Свердловской области, они могут быть замешаны в преступлениях, совершенных в 2001, 2010, 2011 годах в столице региона.

Сотрудники правоохранительных органов у изолятора временного содержания. Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

В свою очередь, Баку выразил протест из-за произошедшего. Кроме того, в МИД республики был вызван временный поверенный в делах посольства России в Азербайджане Петр Волоковых.

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на обвинения Баку, заявив, что ситуация с задержанием граждан Азербайджана находится под контролем правоохранительных органов. Она также призвала ждать более подробной информации от СК России.

Азербайджанская диаспора России осудила действия Баку

Впоследствии Telegram-канал «АДР — Азербайджанская диаспора России» раскритиковал реакцию Баку на рейды силовиков в Екатеринбурге. По утверждениям авторов сообщения, правительство закавказской республики разрушает отношения страны с Россией.

Вид Баку. Фото: Sergey Alimov / Getty Images

Они подчеркнули, что пока представители диаспоры пытаются справиться с последствиями событий в столице Свердловской области, в Баку занимаются политиканством и используют «медийную машину» для разрушения отношений с Россией. В сообщении также утверждается, что живущие в России азербайджанцы не хотят отвечать спокойствием и безопасностью за оскорбления российских властей со стороны журналистов азербайджанских СМИ.

В ответ на это Госкомитет Азербайджана по работе с диаспорой заявил, что Telegram-канал «АДР — Азербайджанская диаспора России» является фейковым и никак не связан с азербайджанской общиной в России.