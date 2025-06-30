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13:56, 30 июня 2025Бывший СССР

В Азербайджане дипломатов РФ не допустили к российским журналистам

Захарова: Баку не допускает дипломатов до российских журналистов
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / Globallookpress.com

Азербайджанские власти не допускают дипломатов до российских журналистов. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

Она подчеркнула, что российская сторона обеспокоена такими действиями со стороны Баку. По словам представителя внешнеполитического ведомства, журналисты не могут связаться с дипломатами более двух часов.

«Сотрудников консульского отдела посольства России до российских журналистов не допускают. Информацию о причинах таких действий не дают. Волнуемся за своих журналистов», — рассказала она.

Дипломат добавила, что посольство проинформировало об этом МИД, МВД и Службу государственной безопасности Азербайджана, но ответа от них пока не последовало.

Ранее стало известно, что в офис агентства Sputnik Азербайджан пришли сотрудники полиции. Причину таких действий в правоохранительных органах не объяснили.

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