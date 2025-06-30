В Азербайджане дипломатов РФ не допустили к российским журналистам

Захарова: Баку не допускает дипломатов до российских журналистов

Азербайджанские власти не допускают дипломатов до российских журналистов. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

Она подчеркнула, что российская сторона обеспокоена такими действиями со стороны Баку. По словам представителя внешнеполитического ведомства, журналисты не могут связаться с дипломатами более двух часов.

«Сотрудников консульского отдела посольства России до российских журналистов не допускают. Информацию о причинах таких действий не дают. Волнуемся за своих журналистов», — рассказала она.

Дипломат добавила, что посольство проинформировало об этом МИД, МВД и Службу государственной безопасности Азербайджана, но ответа от них пока не последовало.

Ранее стало известно, что в офис агентства Sputnik Азербайджан пришли сотрудники полиции. Причину таких действий в правоохранительных органах не объяснили.