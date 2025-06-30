Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:34, 30 июня 2025Интернет и СМИ

В офис российского агентства пришла полиция

МВД Азербайджана: Офис агентства Sputnik взяла под контроль полиция
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Мурад Оруджев / Sputnik / РИА Новости

В офис агентства Sputnik Азербайджан пришла полиция. Об этом сообщает местный портал Qafqazinfo со ссылкой на МВД страны.

Сообщается, что здание офиса российского агентство взяли под контроль правоохранительные органы. Причина произошедшего не называется. При этом, отмечает Qafqazinfo, агентство продолжило работать.

В феврале стало известно, что представительство медиагруппы «Россия сегодня» в Азербайджане прекратило работу. Уточнялось, что также была ликвидирована работа «Sputnik Азербайджан». Сообщалось, что российское СМИ сможет получить аккредитацию только на одного корреспондента.

До этого сообщалось, что соцсеть TikTok ограничила работу Sputnik Таджикистан без объяснения причин. Агентство сочло, что платформа приняла такое решение по политическим мотивам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Армия России ударила по нефтеналивному терминалу с топливом для ВМС Украины

    В Москве взорвался автомобиль

    В Кремле прокомментировали ситуацию в Сербии

    Чемпион мира рассказал о смирившихся с нейтральным статусом российских пловцах

    «Мы за Украину». Российские школьники исполнили украинский гимн в парке Победы

    Миллиардер Безос умолял невесту нарушить одну традицию перед свадьбой

    Украина отказалась работать с гражданами в новых регионах России

    Дело о давних убийствах в Екатеринбурге взял на контроль Бастрыкин

    В Польше похвастались «освобождением» Центральной Европы от российской нефти

    Российские войска ударили по спецназу украинского ГУР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости