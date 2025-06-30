В офис российского агентства пришла полиция

МВД Азербайджана: Офис агентства Sputnik взяла под контроль полиция

В офис агентства Sputnik Азербайджан пришла полиция. Об этом сообщает местный портал Qafqazinfo со ссылкой на МВД страны.

Сообщается, что здание офиса российского агентство взяли под контроль правоохранительные органы. Причина произошедшего не называется. При этом, отмечает Qafqazinfo, агентство продолжило работать.

В феврале стало известно, что представительство медиагруппы «Россия сегодня» в Азербайджане прекратило работу. Уточнялось, что также была ликвидирована работа «Sputnik Азербайджан». Сообщалось, что российское СМИ сможет получить аккредитацию только на одного корреспондента.

До этого сообщалось, что соцсеть TikTok ограничила работу Sputnik Таджикистан без объяснения причин. Агентство сочло, что платформа приняла такое решение по политическим мотивам.