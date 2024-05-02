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12:32, 2 мая 2024Интернет и СМИ

В TikTok заблокировали один из аккаунтов Sputnik

TikTok заблокировала аккаунт «Sputnik Таджикистан» без объяснения причин

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Соцсеть TikTok заблокировала аккаунт «Sputnik Таджикистан» без объяснения причин. Об этом сообщается в Telegram-канале издания.

«Доступ к профилю заблокирован. В редакции считают, что причиной стали политические мотивы, поскольку никакие предупреждения не поступали», — говорится в сообщении.

В издании также сообщили, что доступ к аккаунту удалось восстановить после обращения в Роскомнадзор. В «Sputnik Таджикистан» заявили, что редакция отправила обращение к представителям соцсети.

В июне 2022 года сообщалось, что TikTok удалила учетную запись «Sputnik Беларусь», не объяснив причины. В редакции заявили, что издание не нарушало правил соцсети.

В том же году соцсеть удалила аккаунт «Sputnik Кыргызстан», а позднее заблокировала страницу «Sputnik Молдова». Причины подобных действий TikTok не называла. Позднее доступ к профилям был восстановлен.

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