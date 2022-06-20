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TikTok удалила аккаунт «Sputnik Беларусь»

Соцсеть TikTok без объяснения причин удалила аккаунт издания «Sputnik Беларусь»

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

Издание «Sputnik Беларусь» сообщило о том, что соцсеть TikTok удалила его аккаунт без объяснения причин. Об этом редакция заявила в Telegram-канале издания.

«Доступ к профилю "Sputnik Беларусь" оказался заблокирован, а весь контент был удален», — указано в публикации.

Отмечается, что платформа не объяснила причины такой меры. В редакции выразили уверенность в том, что доступ к профилю был ограничен из-за политических мотивов. «Никаких нарушений норм социальной сети не допускалось», — подчеркнули в издании.

Ранее TikTok уже ограничивала доступ к другим аккаунтам Sputnik. В начале июня платформа удалила профиль «Sputnik Кыргызстан», а спустя несколько дней блокировке подверглась страница «Sputnik Молдова». Позже доступ к этим аккаунтам был восстановлен. Конкретные причины ограничений в соцсети не объяснили.

В конце мая TikTok заблокировала аккаунт другого СМИ — немецкоязычного телеканала RT DE. Платформа ограничила доступ к RT DE, а также удалила все ролики и подписчиков аккаунта. Позднее ограничения были сняты. В RT заявили, что администрация TikTok не пояснила ни причину блокировки аккаунта телеканала, ни причину отмены ограничений.

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Маргарита Щигарева
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