TikTok заблокировал аккаунт RT DE

Соцсеть TikTok заблокировала аккаунт телеканала RT DE и удалила всех подписчиков и видео

Администрация популярной соцсети TikTok заблокировала аккаунт немецкоязычного телеканала RT DE. Об этом сообщается в Telegram-канале RT.

Платформа ограничила доступ к RT DE, а также удалила все ролики и подписчиков аккаунта. Отмечается, что в начале марта доступ к профилю ограничивали на территории ЕС, но 17 мая восстановили.

«Канал быстро рос: за короткое время на него подписались почти 5000 человек. Однако ночью 30 мая доступ к нему заблокировали снова — уже везде, не только в ЕС», — передает RT.

В TikTok заявили, что аккаунт «нарушал правила сообщества». «При этом не объяснили, как именно», — уточняется в сообщении телеканала.

Ранее 8 апреля аккаунт российского RT заблокировали в социальной сети Twitter. Представители телеканала сообщили, что причиной блокировки стала публикация о пленном украинском военнослужащем, который рассказал, как его бросило командование. Они добавили, что уже обжаловали решение о блокировке.

В феврале глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз запретит вещание RT и Sputnik на своей территории. Он объяснил это решение тем, что страны организации «должны бороться с дезинформацией». 2 марта постоянные представители стран Евросоюза при ЕС одобрили запрет на вещание RT на территории всех стран.