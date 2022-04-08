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Twitter заблокировал аккаунт RT

Администрация Twitter заблокировала аккаунт телеканала RT

Фото: Зураб Джавахадзе / ТАСС

Администрация социальной сети Twitter заблокировала аккаунт российского телеканала RT. Об этом стало известно из поста, опубликованного в Telegram-канале СМИ.

При переходе пользователями на страницу RT в Twitter возникает сообщение: «Доступ к учетной записи закрыт».

Представители телеканала сообщили, что причиной блокировки стала публикация о пленном украинском военнослужащем, который рассказал, как его бросило командование. Они добавили, что уже обжаловали решение о блокировке.

24 марта сообщалось, что в Австрии запретили вещание RT. В австрийском парламенте заявили, что пошли на такой шаг для того, «чтобы остановить распространение ложных новостей» о спецоперации России на Украине.

Перед этим стало известно, что из-за ситуации вокруг Украины вещание RT запретили в Великобритании и Канаде.

2 марта постоянные представители стран Евросоюза при ЕС одобрили запрет на вещание RT на территории всех стран.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины.

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Евгения Наумова
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