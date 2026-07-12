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19:19, 12 июля 2026Мир

В Израиле назначили дату выборов и похвастались одним рекордом

Ynet: Парламентские выборы в Израиле пройдут 27 октября
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Amir Levy / Getty Images

Парламентские выборы в Израиле пройдут 27 октября. Об этом сообщает новостной портал Ynet.

В сообщении также сказано, что впервые за 38 лет голосование пройдет в установленный законом срок: ранее приходилось назначать досрочные выборы.

«Действующее правительство станет первым за 53 года, которое отработало полный срок своих полномочий», — отметили журналисты.

По данным опросов, наибольшей популярностью в стране пользуется партия «Ликуд» премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Однако текущего уровня поддержки ей недостаточно для формирования правительства, а вместе со своими потенциальными партнерами по коалиции она может не получить абсолютное большинство мест в Кнессете, парламенте Израиля.

Биньямин Нетаньяху, который впервые возглавил правительство в 1996 году и суммарно находится у власти более 18 лет, ранее объявил о намерении баллотироваться на новый срок. При этом заведующая Группой изучения региональных отношений Центра ближневосточных исследований Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Людмила Самарская подчеркивала, что он может потерять лидерство по итогам нынешних выборов.

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