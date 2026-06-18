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07:15, 18 июня 2026МирЭксклюзив

Вероятность новой победы Нетаньяху на выборах оценили

Политолог Людмила Самарская: Нетаньяху может потерять лидерство в Израиле после выборов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может потерять лидерство в стране после парламентских выборов, которые состоятся уже в этом году. На это в комментарии «Ленте.ру» указала заведующая Группой изучения региональных отношений Центра ближневосточных исследований Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Людмила Самарская.

«Вполне вероятной представляется потеря Биньямином Нетаньяху лидирующей позиции на израильском политическом поле», — спрогнозировала она.

По словам политолога, популярность правящей партии «Ликуд» остается относительно высокой, но ее поддержка недостаточна для формирования устойчивой коалиции по итогам выборов. В связи с этим их результат остается неопределенным, и одним из сценариев может стать потеря власти Биньямином Нетаньяху.

Ранее Людмила Самарская рассказала о значении теракта радикальной палестинской группировки ХАМАС 7 октября 2023 года для карьеры Нетаньяху. По ее мнению, это событие показало провал его политики в отношении Палестины.

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