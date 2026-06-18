Значение одного события для политической карьеры Нетаньяху описали

Политолог Людмила Самарская: Теракт ХАМАС показал провал политики Нетаньяху по Палестине

Теракт радикальной палестинской группировки ХАМАС 7 октября 2023 года показал провал политики премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по вопросу Палестины. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказала заведующая Группой изучения региональных отношений Центра ближневосточных исследований Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Людмила Самарская.

«Сохранение статус-кво и полная заморозка процесса палестино-израильского урегулирования, которые являлись частью курса Нетаньяху, привели к настоящей катастрофе», — заметила она.

По мнению политолога, правительство Нетаньяху не решало конфликт, а лишь усиливало напряженность. В частности, к этому вела политика расширения еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан.

В результате отношение израильтян к премьер-министру страны изменилось, и теперь его рейтинги стали заметно ниже, подчеркнула эксперт.

Ранее Людмила Самарская объяснила популярность премьер-министра Израиля. По ее словам, Нетаньяху удается успешно играть на противоречиях левых и правых и углублять раскол в обществе.