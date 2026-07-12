Сенатор Грэм незадолго до смерти держал в руках украинский дрон «Писюн»

Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) незадолго до своей смерти держал в руках украинский дрон-перехватчик P1-Sun, называемый в народе «Писюном». Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

10 июля республиканец приехал в Киев и провел встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. На следующий день, 11 июля, Грэма повели на экскурсию по заводу дронов, где он сфотографировался с одним из P1-Sun в руках.

О смерти сенатора-республиканца от штата Южная Каролина Линдси Грэма сообщили 12 июля. В заявлении, сделанном офисом Грэма, сказано, что его не стало вечером 11 июля. Причиной ухода государственного деятеля из жизни стала непродолжительная и внезапная болезнь.