В Австрии запретили вещание RT

Национальный совет Австрии запретил вещание телеканала RT

Национальный совет Австрии запретил вещание телеканала RT на территории республики. Соответствующая поправка в закон об аудиовизуальных услугах в СМИ была приняла в четверг, 24 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу австрийского парламента.

Отмечается, что в поддержку данного решения высказались две правительственные фракции, Австрийская народная партия (АНП) и «Зеленые», а также Социал-демократическая партия Австрии (СДПА) и «Новая Австрия».

«Таким образом, Австрия реализует соответствующую часть санкций против России и запрещает австрийским сетевым провайдерам транслировать Russia Today», — говорится в сообщении.

Также в заявлении пресс-службы австрийского парламента указывается, что на данные меры Национальный совет пошел для того, «чтобы остановить распространение ложных новостей» о военной спецоперации России на Украине.

Ранее постоянные представители стран Евросоюза при ЕС заявили о готовности ввести запрет на вещание Russia Today и Sputnik на территории всех стран. 16 марта в Канаде запретили вещание телеканалов Russia Today и RT France, 18 марта лицензию телеканала RT на вещание в Великобритании отозвал британский медиарегулятор Ofcom.