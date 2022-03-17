В Канаде запретили вещание RT и RT France

Канадский регулятор запретил вещание RT и RT France из-за спецоперации на Украине

В Канаде запретили вещание телеканалов Russia Today и RT France, пишет РИА Новости.

Сообщается, что канадский регулятор принял это решение из-за российской спецоперации на Украине. «Комиссия считает, что дальнейшая авторизация вещания телеканалов RT и RT France не отвечает общественным интересам», — сказано в заявлении канадской комиссии по телерадиовещанию. Телеканалы также исключили из перечня программных служб и станций, разрешенных к распространению.

2 марта постоянные представители стран Евросоюза при ЕС также одобрили запрет на вещание Russia Today и Sputnik на территории всех стран.

Ранее социальная сеть Instagram заблокировала все аккаунты телеканала RT в 27 европейских странах. До этого доступ к их страницам ограничил Facebook. Аккаунт телеканала заблокировали в 27 странах.