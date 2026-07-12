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19:21, 12 июля 2026Мир

Стала известна причина приостановки работы трех ядерных реакторов во Франции

Во Франции приостановили работу трех ядерных реакторов из-за жары
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Во Франции приостановили работу трех ядерных реакторов из-за жары. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, французская энергетическая компания приостановила работу трех ядерных ректоров и уменьшила мощность еще восьми из-за жары. Экологические нормы обязывают снижать мощность, когда температура воды в реках превышает определенные значения, с целью защитить экосистемы.

Из-за жары температура воды в реках достигла критических отметок и оператор предпринял эти меры. Франция, как и несколько других европейских государств, в последние время охвачена аномальной жарой. В некоторых департаментах температура воздуха превысила 40 градусов.

Ранее сообщалось, что россиян предупредили об опасности жаркой погоды для здоровья.

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