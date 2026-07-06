Россиян предупредили об опасности жаркой погоды для здоровья

Врач Чернышова: Жара — самая опасная для здоровья погода

Среди летальных случаев, связанных с погодными условиями, жара является самой распространенной причиной. Об этом «Аргументам и фактам» напомнила врач-терапевт Надежда Чернышова.

Жара — фактор, имеющий сильнейшее влияние на здоровье, предупреждает эксперт. Как показывает статистика, именно жара возглавляет рейтинг наиболее опасных для человека погодных условий.

Говоря о последствиях экстремальной жары на человека, стоит вспомнить лето 2010 года, когда всего за несколько недель зной унес жизни тысяч россиян. Так, было зарегистрировано 65 тысяч летальных случаев, которые, по мнению медиков, не произошли бы в условиях средних температур.

Ранее была названа причина аномальной жары, накрывшей в конце июня Великобританию и континентальную Европу. Как утверждают метеорологи, такая волна запредельной жары обусловлена планетарными изменениями климата. В один из дней по всей Европе зафиксировали сразу 60 тепловых рекордов. Максимальные в истории показатели температур отметили в Великобритании, Чехии, Словакии, Черногории, Сербии, Румынии, Албании, Польше, Хорватии, Венгрии, Нидерландах, Швейцарии, Люксембурге, Швеции, Дании, Франции, Германии, Австрии, Италии.